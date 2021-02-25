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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
AK Parti Kırşehir Gençlik Kollarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meşaleli 67. doğum yılı videosu

AK Parti Kırşehir Gençlik Kollarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meşaleli 67. doğum yılı videosu

Hazırlanan klip

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

Gençlik Kolları Doğum Günü Çekim 


- Kırşehir Ak Parti Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için doğum günü videosu hazırladı. Kırşehir Ahi Statyumunda kayda alınan video da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın 67. doğum günü için toplanan Ak Parti Kırşehir gençlik kollarından 100 kişi meşale yaktı. Bir araya gelen gençlik kolları meşaleler eşliğinde önce Türk Bayrağı koreografisi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 67. Yaşını vurgulayan 67 sayısını koreografi şeklinde yere yazıp drone çekimleri ile bir klip haline getiren gençlik kolları üyeleri, Kırşehir kongresinden de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gençlik kolları başkanı Mehmet Akkuş'un kısa bir konuşmasına yer verdi. Öte yandan Kırşehir İl Başkanlığı da 'Dün nasılsak bugünde öyle olacağız' sloganı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kırşehir mitinglerinden görüntülerle doğum günükutlaması yaptı. (EÖ-
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