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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan’nın cenazesi toprağa verildi

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan’nın cenazesi toprağa verildi

Cenazenin görüntüsü

Cenaze Ermeni 

-Süleyman Soylu mezarlık çıkışı
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan’nın cenazesi Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde törenin ardından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla Şişli ermeni mezarlığında toprağa verildi.
51 yaşında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde tören düzenlendi.
Törenin ardından Türk bayrağına sarılı naaşı Şişli Ermeni Mezarlığı’na getirildi.
Esayan’nın cenazesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da arlarında bulunduğu çok sayıda kişinin katılımıyla toprağa verildi.

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