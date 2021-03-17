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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal eden eski uzman çavuşa hapis cezası

AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal eden eski uzman çavuşa hapis cezası

Hükümlünün adliyeye getirilmesi

Müebbet Hapis Uzman Çavuş Hapis Cezası Darbe Girişimi Harekete Geç 

-Adliyeye alınması

( ADANA )- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bir grup FETÖ’cü askerle birlikte İstanbul AK Parti İl Başkanlığı binasını işgal ettiği için 12 yıl 6 ay hapis cezası alan eski uzman çavuş Adana’da yakalandı ADANA

- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bir grup FETÖ’cü askerle birlikte İstanbul AK Parti İl Başkanlığı binasını işgal ettiği için 12 yıl 6 ay hapis cezası alan eski uzman çavuş Adana’da yakalandı.15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul AK Parti İl Başkanlığı binasını işgal eden FETÖ’cü askerler arasında olan Hüreyre Can Çatal hakkında, İstanbul 24.Ağır Ceza Mahkemesince ’Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme’ suçundan müebbet hapis cezasıyla yargılanıp 12 yıl 6 ay hapis cezası aldığı için arama kararı çıktı. Bunun üzerine hükümlünün Adana’da olduğu saptanınca Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis kısa sürede yaptığı çalışmada hükümlünün Çukurova ilçesinde bir evde olduğunu tespit etti. Polis eve baskın yaparak hükümlüyü yakaladı. Çatal’ın İstanbul 52.Motorlu Piyade Tümen Komutanlığı bünyesinde uzman çavuş olarak görev yapmakta iken 701 sayılı KHK kapsamında kamu görevinden çıkarıldığı, duruşmalar devam ederken de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. Çatal, yakalandıktan sonra önce emniyete, daha sonra işlemlerinin tamamlanması için adliyeye, ardından da cezaevine götürüldü.
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