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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ünlünün katılımı ile futbol müsabakası düzenledi

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ünlünün katılımı ile futbol müsabakası düzenledi

Maçtan görüntü

Futbol Maçı Yasaklar Hayata Dönüş Rektör Futbol Yorumcusu 

-Tribünler detay
-Röportaj
-Sahaya giriş
-Seramoniden detay
-Goller

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin öncülüğünde spor, sanat, medya ve siyaset dünyasından önemli isimlerin katıldığı dostluk maçı düzenlendi.
Halı sahalarında yeniden faaliyete geçmesiyle birlikte gelen halı saha maço teklifini kabul eden Osman Nuri Kabaktepe, çok sayıda ünlü ismin katılımıyla Sebahattin Zaim Üniversitesi furbol sahasında dostluk müsabakası düzenledi.
Müsabakayı FIFA kokartlı eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar yönetti. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut ile medya mensupları Ersin Çelik, İsmail Kılıçarslan, Adem Metan, Kenan Kıran, Serdar Tuncer de müsabaka da top koşturdu. Maçın sonucunda Kabaktepe'nin forma giydiği Ünsüz Mamüller takımı, gazetecilerin ağırlıkta olduğu Ünlü Mamüller adlı takımı mağlup etti. Yedek kulübesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kabaktepe, "Pandemi yasaklarının kalktığı bir dönemde normal hayata dönüşümüzün de bir simgesi. Dolayısıyla, bugünlerin tekrar geriye değil, ileriye doğru normalleşmenin olmasını temenni ediyorum. Teknik direktörümüz kondisyonumuzu tam hazırlayamadığı için ilk yarı 10 dakika oyunda kalabildik. Takımımıza faydalı olmaya çalıştık ama takımımıza mı rakibe mi daha faydalı olduk bilemiyorum. Hem birleştirici ve geliştirici etkileri noktasında pozisyonuna da vurgu yapmak istedik. Özellikle Adem Metan kardeşimizin hem bu futbol maçı vesilesiyle farkındalığa, birlik ve beraberliğe katkısından dolayı da tüm katılan gazeteci arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Hep rekabetler sahada kalsın, beraber kucaklaştığımız, tüm farklılıkları takımlarınızın rengi olarak sahada bırakabildiğimiz, toplumun her alanında birlikte yaşayabildiğimiz bir hayat temenni ediyorum." değerlendirmelerinde bulundu. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları üyelerinin de tribünden izlediği maç sonunda oyunculara ve izleyenlere yiyecek ve içecek ikram edildi. (FT-ZA-
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