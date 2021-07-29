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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den orman yangınlarına karşı anlamlı çağrı
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den orman yangınlarına karşı anlamlı çağrı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den orman yangınlarına karşı anlamlı çağrı

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( İSTANBUL )- Kabaktepe “İstanbul'daki tüm belediyelerimizi, yangına karşı birlik olmaya davet ediyorum” İSTANBUL

Sosyal Medya Orman Yangınları Yangın Orman Yangını 


- Türkiye'nin ciğerlerini yakan orman yangınlarına karşı AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den anlamlı çağrı geldi. İstanbul'daki tüm ilçe belediyelerini fidan bağışı yapmaya davet eden Kabaktepe, "Ormanlarımız için #birlikolmavakti diyerek bir kampanyaya öncülük eden Başakşehir Belediye Başkanımız Yasin Kartoğlu'nu tebrik ederim. İstanbul'daki tüm belediyelerimizi, ülkemizin dört bir yanında ciğerlerimize düşen yangına karşı birlik olmaya ve fidan bağışına davet ediyorum" dedi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Akdeniz ve Ege bölgeleri başta olmak üzere yurdun farklı noktalarında meydana gelen orman yangını sabotajlarına karşı fidan dikim seferberliği başlattı. Kabaktepe, yanan ormanları yeniden yeşillendirmek amacıyla İstanbul'daki tüm ilçe belediyelerine fidan bağışı seferberliği çağrısında bulundu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ormanlarımız için #birlikolmavakti diyerek bir kampanyaya öncülük eden Başakşehir Belediye Başkanımız Yasin Kartoğlu'nu tebrik ederim. İstanbul'daki tüm belediyelerimizi, ülkemizin dört bir yanında ciğerlerimize düşen yangına karşı birlik olmaya ve fidan bağışına davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
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