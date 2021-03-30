AK Parti İl Yönetimi hastane inşaatında incelemelerde bulundu

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( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla’nın Marmaris ilçesine Beldibi mahallesinde yapımına başlanan yeni devlet hastanesinin inşaat ve proje çalışmalarını yakından takip etmek ve gözlemlemek için AK Parti İl Balkanı Kadem Mete ve İl sağlık Müdürü Dr. İskender Gencel inşaat alanında incelemelerde bulundu. Yapılan ziyarette Marmaris AK Parti İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, ilçe yönetimi, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Mutlu Arıcı, Devlet Hastanesi Müdürü Esra Keskin ve inşaatın yüklenici firma yetkilisi Deniz Holoğlu’da eşlik etti. İnşaat alanını gezerek işçiler ile sohbet eden ve yetkililerden bilgi alan AK Parti İl Başkanı Kadem Mete "2020 yılında alınan tedbirler kapsamında yüzde 70 ‘i tamamlanmayan hiçbir projeye destek verilmiyordu. Ancak Marmaris'in en büyük ihtiyaçlarından biri olan Marmaris Devlet hastanesi için bakanımız ile yaptığımız görüşmeler sonucunda projenin olurunu aldık. Yeni, modern, temiz bir hastaneye kavuşacağız. 2023 yılında tamamlanacak olan hastanemizin inşaatına başlamadan önce Orman Bakanlığımız ile yaptığımız anlaşma gereği önce Orman Bakanlığı'na bağlı lojmanları tamamladık. Yüklenici firmamız da sağ olsun hızlı bir şekilde çalışıyor. Şimdi hastanemizin kreş, teknik hizmet yönetim binaları çalışmaları başladı.

Bizde hem çalışan arkadaşlarımıza moral olsun, hem yerinde görelim diyerek geldik. Allah'ın izni ile 2023 yılında yeni hastanemiz hizmete girmiş olacak ‘’ dedi.

AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, beraberinde olan İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencel ile yaptığı görüşme sonucunda Datça Devlet Hastanesi'nin yenilenme çalışmalarına başladığının ve Datça’ya diyaliz merkezinin kurulacağı müjdesini de verdi. Marmaris'e yatırımlarının ve hizmetlerinin devam edeceğini söyleyen Başkan Mete, çok kısa bir zaman sonrasında Büyük bir spor tesisinin de açılacağını belirtti.

İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencel ise artan vakalarla ilgili olarak, "Vaka sayılarını bakanlık açıklıyor, her ne kadar kırmızıya dönmüş olsak da yaklaşan turizm sezonu öncesi işi biraz daha sıkı tutmamız gerekiyor. Bilim kurulumuz ve Sağlık Bakanlığımız bu konuda çok hassas davranıyor. İlimiz turizm ile geçinen bir il, kimsenin gözü korkmasın tedbirlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Vatandaşlarımız da kendi üzerlerine düşenleri yaptığı sürece korkulan tablodan kurtulmamız mümkün" dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Gencel konuşmasının devamında, "Aşılarımız konusunda hem il hem de ülke olarak gayet iyi gidiyoruz. Aşılama çalışmalarının en iyi gittiği ilk üç ilden biriyiz, 65 yaş aşılarımızı tamamladık 50 yaş ev hanımlarımıza kadar ilerledik. Bir de şunu belirtmek istiyorum aşı konusunda sıkıntımız yok, tedarik konusunda sıkıntımız yok, uygulama konusunda sıkıntımız yok‘’ dedi.





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