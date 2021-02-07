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07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
AK Parti heyetinden yaban hayatı için doğaya yem

AK Parti heyetinden yaban hayatı için doğaya yem

Doğaya yem bırakılması

Irak 

-Başkan Sabırlı'nın konuşması

( VAN ) VAN

- AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, beraberindeki partililerle yaban hayatı için doğaya yem bıraktı. Başkan Cumali Sabırlı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdürlüğü ile Şube Müdürlüğünden temin ettiği buğdayı, beraberindeki partililerle ilçenin değişik noktalarına bıraktı. Kuşlar için doğaya yem bırakılmasının ardından bir açıklama yapan Cumali Sabırlı, doğadaki her canlının yaşama hakkı olduğunu belirterek, “Doğal yaşam koşullarına bir nebze katkı sunmak için zorlu kış şartlarında yemleme çalışması yaptık. Doğal yaşam alanlarına elimizden geldiği kadar yiyecek bırakıyoruz ve bırakmaya devam edeceğiz. Bugünde değerli ekibimizle doğaya ekmek ve buğday bıraktık. İşin en güzel yönü doğaya bıraktığımız yiyeceklerin bir gün sonra tüketildiğini görmek, bizleri ve ekibimizi daha da mutlu ediyor. Evinizin camına, kapı önüne ve doğaya hepimizin yiyecek bırakmasında fayda vardır. Bu hafta ki buğdaylar için Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Mustafa Şentürk ve İl Müdürümüz Yunus Bakıcı’ya çok teşekkür ederim” dedi.

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