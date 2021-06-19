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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ak Parti Hazro İlçe Başkanı Mehmetoğlu'nun kardeşinin aracına silahlı saldırı

Ak Parti Hazro İlçe Başkanı Mehmetoğlu'nun kardeşinin aracına silahlı saldırı

Silahlı saldırıya uğrayan arabadan görüntüler

İlk Müdahale Terör Saldırısı Güvenlik Güçleri Silahlı Saldırı Polis Ekipleri 

-Kurşunların isabet ettiği noktalar
-Kurşun izleri
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) -- Uzun namlulu silahlarla açılan ateşte, ilçe başkanın kardeşi kendini araçtan atarak kurtuldu DİYARBAKIR

- Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır’ın Hazro ilçe Başkanı Cemal Mehmetoğlu'nun kardeşi Ömer Faruk Mehmetoğlu'nun kullandığı otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda sürücü Mehmetoğlu, otomobilden atlayarak yaralanırken güvenlik güçleri ise saldırgan ya da saldırganların yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Olay, Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde gece 01.30'da meydana geldi. AK Parti Hazro İlçe Başkanı Cemal Mehmetoğlu'nun kardeşi Ömer Faruk Mehmetoğlu, şahsına ait otomobille ilçe girişine geldi. Bu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce otomobile uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Silah sesleri üzerine kısa sürede olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edilirken, olay yerine gelen ekipler otomobili cadde üzerinde sürücü Mehmetoğlu'nu da yerde gördü. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü Mehmetoğlu gelen ambulansla Hazro İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Mehmetoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu, saldırı sırasında arabadan atlayarak ayağının burkulduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri saldırıyı gerçekleştirenlere yönelik çalışmalarını sürdürürken ayrıca olayın terör saldırısı olup olmadığı da araştırılıyor. (SI-AKK-ÖK-Y)
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