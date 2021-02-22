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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

- AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

GÖRÜNTÜ SIRALAMASI

Hakkaniyet Saygı Duruşu Karya Muttalip 

-Kongreden detaylar
-Eski İl Başkanı Emrullah Gür’ü konuşması
-Mutalip Özbek’i konuşması
-Parti gene merkezde gelenlerin konuşması
-Cumhurbaşkanı’nın canlı bağlanması

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, yapılan kongreyle başkan seçildi. Hakkari Spor Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, bir dava hareketinin neferleri olduklarını, bu davanın neferleri olarak Türkiye'nin yarınlarını daha aydınlık hale getirmek için uğraş verdiklerini söyledi.

İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek de göreve layık gördükleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Genel Merkezine teşekkür etti. AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne kadar herkesle gönül bağı kuran bir parti olduğunu dile getiren Özbek, "AK Parti Edirne'den Hakkari'ye Türkiye'nin her yerinde taş üstüne taş koyan, her insana dokunmuş bir partidir. Bir emanet devralıyorum. Bu emaneti teslim alırken herkese adaletli ve hakkaniyetli davranacağımıza söz veriyorum. Teşkilatlarımızla tüm Hakkari halkının hizmetinde olacağız" diye konuştu.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantısı ile katıldığı kongreye MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek de katıldı.
Yapılan seçimle Abdulmuttalip Özbek başkan seçildi. (FT-MSA-Y)
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