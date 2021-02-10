- AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek’e coşkulu karşılama

-Başkanı gelişi

-Vatandaşlar ve ellerindeki Türk bayrakları

-Başkanın çiçeklerle karşılanması

-Sevgi seli

-Başkanın konuşması

-Konvoyun gidişi



( HAKKARİ ) HAKKARİ



- AK Parti Hakkari İl Başkanlığına getirilen Abdulmuttalip Özbek, kente gelişinde binlerce kişi tarafından coşkuyla karşılandı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından il başkanlığı görevi tevdi edilen Abdulmuttalip Özbek, Hakkari-Van karayolu üzerindeki Çiftlik mevkiinde binlerce kişi tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı. Vatandaşlarla tek tek ilgilenen Başkan Özbek, karşılamadan dolayı çok duygulandığını belirterek, “Beni karşılamaya gelen her kesimden insanlar var. Rabbim bizi mahcup etmesin. Bir değişim oldu. Cumhurbaşkanımızın takdiri ile bu göreve layık görüldüm. Daha önce görev yapmış bütün il ve ilçe başkanlarına, bu partiye emek vermiş herkese ve bütün Hakkari halkına teşekkür ediyorum. Biz herkesi kucaklamaya hazırız. Bizim gibi düşünen düşünmeyen herkese kapımız açıktır. Biz insanımıza hizmet için varız. Rabbim bu görevi bana şerefiyle yürütmemi ve şerefiyle teslim etmemi nasip etsin. Milletin sözde değil özde hizmetkârıyız. Ben Hakkari halkından rica ediyorum, gelin el ele verelim. Fakir ve fukaramıza, mağdurumuza sahip çıkalım. Rabbim bizi; Cumhurbaşkanımıza ve halkımıza karşı mahcup etmesin. Halkımızla beraber hep birlikte bu görevi yürüteceğiz” dedi.

Daha sonra konvoy halinde parti binasına gelen Başkan Özbek, partililerle bir araya birlik ve beraberlik mesajı verdi. (FT-MSA-Y)



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