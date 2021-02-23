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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e hakaret eden şüpheliye tutuklama istemi

- AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e hakaret eden şüpheliye tutuklama istemi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sosyal Medya Tutuklama Talebi Tutuklama İstemi Avcılık 


- AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Mert Yaşar, çıkarıldığı savcılıkça tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e sosyal medya paylaşımında hakaret ettiği gerekçesiyle şüpheli Mert Yaşar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında dün gece Eyüpsultan’da gözaltına alınan şüpheli Yaşar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. (İD-
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