AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı - Girişler - ANKARA
- AK Parti Milletvekillerinin gelişi - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın gelişi - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un gelişi - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun gelişi - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın gelişiANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.
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