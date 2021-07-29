Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım köyünde arpa hasadı yaptı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım köyünde arpa hasadı yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım köyünde arpa hasadı yaptı

Binali Yıldırım'ın biçerdöver kullanması

Asad Baba Ocağı Teknoloji Kuraklik Direksiyon 

-Hasat yapılması ve detaylar
-Binali Yıldırım'ın konuşması

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, memleketinde arpa ekili arazide biçerdöverle hasat yaptı.AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, bir dizi etkinliğe katılmak ve Kurban Bayramı’nı geçirmek üzere baba ocağı Erzincan’a gelmişti. Yıldırım, memleketi Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyünde arpa hasadı yaptı. Tuzla Konak mevkiinde bir köylüye ait tarlada biçerdöverin direksiyonuna geçen Yıldırım, 10 dönümlük arpa ekili tarlada yaklaşık yarım saat boyunca hasat yaptı. Yıldırım, daha sonra traktörün römorkuna ayrılan arpa tanelerini avucuna alarak eşi Semiha Yıldırım’a gösterdi.Binali Yıldırım, bugün yarım saatte yapılan işlerin eskiden büyük gayretler ve çalışmalarla yapıldığını söyleyerek, ”Bunlar teknolojinin nimetleri. Bu nimetleri ülkemiz de Allah’a şükür kullanacak hale geldi. Ama bu sene ciddi anlamda bir kuraklık var. Rekoltede geçen yıla göre ciddi azalma var. Tedbirlerin de bakanlığımızca alınacağı inancındayım" dedi.
Biçerdöveri ilk defa kullandığını ifade eden Yıldırım, “Otomobil kullanmaktan daha kolay, çok daha rahat” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Teknolijinin Bittiği AnTeknolijinin Bittiği An
Bakan Ergün Çömlek Ustası OlduBakan Ergün Çömlek Ustası Oldu
Ankara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme ProjesiAnkara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme Projesi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı