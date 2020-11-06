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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayan Kaya'dan enkazdan kurtarılanları ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayan Kaya'dan enkazdan kurtarılanları ziyaret

ziyaretten detaylar

( İZMİR ) İZMİR

Depremzede Hastane Deprem Geçmiş Olsun 


- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İzmir'de meydana gelen depremde enkazdan kurtarılan depremzedeleri hastanede ziyaret etti. İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremde yıkılan apartmanların enkazlarından kurtarılan depremzedeleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ziyaret etti. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavileri devam eden Ayda Gezgin (4), Arif Emre Nayman (20) ve Ahmet Çitim'i (70) ziyaret eden Sayan Kaya, depremden yaralı kurtulanlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Sayan Kaya, ziyaretlerin ardından hastaneden ayrıldı.
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