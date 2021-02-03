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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ak Parti gençlik kolları ve vatandaşlar polislere çiçek dağıttı

Ak Parti gençlik kolları ve vatandaşlar polislere çiçek dağıttı

Ak parti gençlik kolları üyeleri polis noktasına gelişi

Emniyet Müdürü Gençlik Kolları Polis Noktası Memur Saldırı 

-Ak parti gençlik kolları üyelerinin polislere çiçek verme detayı
-Kozan ilçe gençlik kolları başkanı Enes Bekir Erkek açıklama
-Uygulama noktasında polislere çiçek detay
-Gençlik kolları başkanın polislere teşekkürü
-İlçe emniyet müdürü Ferdi Büyükatak' a Dudu teyzenin portakal ikramı duası detay

( ADANA )- Kozan AK Gençlik Boğaziçi Üniversitesinde polise taş atanları polise çiçek vererek kınadı ADANA

- AK Parti Kozan İlçe Gençlik Kollar Başkanı Enes Bekir Erkek ve yönetim kurulu üyeleri huzur ve güven uygulamasında görev yapan polislere uygulama noktasında çiçek vererek Boğaziçi üniversitesinde polislere yapılan saldırıyı kınadılar. Uygulama noktasında oturan Dudu teyze isimli bir vatandaş ise vatandaşlar ise Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak’a “Allah sizi başımızdan eksik etmesin” diyerek portakal ikramında bulundu, pandemi olmasa sarılırdım” diyerek duygusal anlar yaşandı. AK Parti Kozan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Enes Bekir Erkek ve yönetim kurulu üyesi gençler huzur ve güven uygulaması için ilçede bir çok noktada görev yapan polisleri ziyaret ederek çiçekle karşıladılar. Kozan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Enes Bekir Erkek Boğaziçi üniversitesinde polise karşı yapılan saldırıları kınamak üzere uygulama noktalarında görev yapan polislere çiçek verdiklerini kaydederek “ İstanbul Boğaziçi üniversitende yaşanan talihsiz olaydan emniyet güçlerimize yapılan saygısızlığa karşı biz çiçek vermek istedik. Polislerimizin her zaman yanında olacağız. Polis teşkilatımız bizim en önemli huzur ve güvenin temsildir. Allah hepsinden razı olsun. Görevlerinde başarılar diliyoruz ve bu saldırıları kınıyoruz. Biz gül vermeyi tercih ettik” dedi.
Ak Parti gençlik kolları üyeleri polis memurlarını görev yerlerinde gül ve çiçeklerle karşılarken Dudu Teyze isimli bir vatandaş da emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak’a dualar etti Kozanın simgesi portakal ikramında bulundu. Dudu Teyze Emniyet Müdürüne dualar ederek pandemi olmasa sana sarılırdım” diyerek sevgisini gösterdi.
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