AK Parti Denizli İl Başkanlığı, Başkan Zolan ile görüştü

-Başkan Zolan karşılamasından görüntü

-Çiçek takdim edilmesinden görüntü

-Makam odasında AK Parti il başkanlığının ağırlanmasından görüntü

-Başkan Zolan Açıklamasından görüntü

-AK Parti Denizli İl Başkanı Güngör Açıklamasından görüntü



( DENİZLİ ) -- Başkan Zolan; "Siyaset Allah rızası için, millet sevdası için yapılacak bir iştir" DENİZLİ



- AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör ve yönetimi Başkan Osman Zolan ile görüştü. Siyasetin zor ve meşakkatli bir süreç olduğunu belirten Başkan Zolan, "Siyaset Allah rızası için, millet sevdası için yapılacak bir iştir" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bir süre önce gerçekleşen kongrede seçilen AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Güngör ve yönetimine yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Zolan, "İnşallah güzelliklere, başarılara hep birlikte ulaşalım" dedi.

Siyasetin zor ve meşakkatli bir süreç olduğunu belirten Başkan Zolan, "Vatanımıza, bayrağımıza, güzelliklerimize ve geçmişimize sahip çıkmak, geleceğimizi de inşa etmemiz gerekiyor. Bu yükün altına girme konusunda gösterdiğiniz özveriden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Millet için, vatan için, bayrak için, çocuklarımızın geleceği için fedakarlık yapmayı göze almışsınız. Bunun ucunda ne rütbe var, ne mal var. Bu işlerde rütbe ve mal olmaz fedakarlık olur ama sonuçta millete hizmet etmek vardır" diye konuştu.

“Geleceğe güzel bir ülke, bir şehir bırakmak için kendimizi ortaya koymuş durumdayız” Geçmişte ecdadın bu topraklar için canını ve kanını verdiğini anlatan Başkan Zolan, “Bugün bu vatan üzerinde yaşıyorsak ecdadımızın yapmış olduğu fedakarlıkların sayesindedir. Biz de bugün milli duruşumuzla geçmişimize sahip çıkarak gelecekteki ülkemizin mimarı olmak ve geleceğe güzel bir ülke, bir şehir bırakmak için kendimizi ortaya koymuş durumdayız. Siyaset ancak Allah rızası için, millet sevdası için yapılacak bir iştir. Bize teveccüh gösteren tüm vatandaşlarımızın güvenini boşa çıkarmamak ve bayrağımızı yere düşürmemek adına gayret gösteriyoruz" dedi.

"Her zaman yanınızdayız" “İl Yönetimi olarak her zaman sizin yanınızda olduğumuzu, sizin de bizim yanımızda olduğunuzu biliyoruz" diyen AK Parti Denizli İl Başkanı Güngör ise, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu noktalara gelmesindeki en büyük pay da onunda ifade ettiği gibi siyaset yerelden genele şeklindedir. Sizin de yapmış olduğunuz, yereldeki başarılı çalışmalarınızdır. Rabbim inşallah sizlerin de işlerini kolaylaştırsın. Bugüne kadar belediyecilik alanında yapmış olduğunuz güzel hizmetlere de il yönetimi adına çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. (SY-MB-Y)



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