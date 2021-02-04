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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ak Parti Çan Belediye meclis üyesi aracında ölü bulundu

Ak Parti Çan Belediye meclis üyesi aracında ölü bulundu

olay yerinden görüntü

Polis Meclis Üyesi Polis Merkezi Akkale Memur 

-Ekiplerden detay
-Fotoğraf

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale Çan Ak Parti Belediye Meclis üyesi Davut Keçeci ilçenin kapalı Pazar yeri girişinde park halinde olan aracının içinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, bugün saat 11.30 civarında 17 HD 534 plakalı aracıyla ilçe kapalı Pazar yeri girişine gelen Ak Parti Çan Belediye Meclis üyesi Davut Keçeci, aracını otoparka çekti. Keçeci’nin aracından ayrıldığı görülürken, yeniden araca geldiği görülmedi. Keçeci’nin araç içinde bir süre hareketsiz olarak durduğunu gören bir vatandaş durumu yolun karşısında bulunan itfaiye ekiplerine söyledi.

İtfaiye ekipleri aracın yanına geldiklerinde Keçeci’nin hareketsiz olduğunu görerek durumu 112 ekipleri ve polis merkezine bildirdiler. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaptıkları kontrol sonucu Keçeci’nin hayatını kaybettiğini bildirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Davut Keçeci’nin cansız bedeni Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi Murat Okan ve görevli memurlar tarafından araç içinden alınarak Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (GB-
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