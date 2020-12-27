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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Ak balıkçıl, Kelkit Çayı'nda böyle görüntülendi

Ak balıkçıl, Kelkit Çayı'nda böyle görüntülendi

Kelkit çayında ak balıkçıl kuşunun balık avlaması

Objektif Hayvan 

-Köprüden geçen vatandaşla röp.
-detaylar

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ın Reşadiye ilçesinden geçen Kelkit çayında ak balıkçıl, balık avlarken görüntülendi. Korona virüs kısıtlamaları sebebiyle insanların daha az dışarı çıkması nedeni ile doğa yaban hayvanlarına kaldı. Reşadiye ilçesi yakınlardan geçen Kelkit çayında avlanan balıkçıl kuşu objektiflere yansıdı. Balık avlarken görüntülenen balıkçık kuşu dikkatleri çekti. İlçe sakinlerinden Ufuk Aldemir, ırmakta balığın çok olması nedeni ile balıkçık kuşlarının bu bölgeyi tercih ettiğini kaydetti.

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