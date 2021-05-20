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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Ailesiyle tartışıp even kovuldular, parkta yaşamaya başladılar - İki çocuğuyla ve eşiyle parkta yaşam mücadelesi veriyor - Aile arasında yaşanan kavganın ardından karakolluk olan aile uzaklaştırma cezası aldı.

- Ailesiyle tartışıp even kovuldular, parkta yaşamaya başladılar - İki çocuğuyla ve eşiyle parkta yaşam mücadelesi veriyor - Aile arasında yaşanan kavganın ardından karakolluk olan aile uzaklaştırma cezası aldı.

parkta yaşayan aile

Yaşam Mücadelesi 5 Yıldızlı Otel Uzaklaştırma Cezası Kayınvalide Uyuyan Çocuk 

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( ANTALYA -ÖZEL) Aileleriyle tartışıp evden kovuldular, parkta yaşamaya başladılar- İki çocuğuyla ve eşiyle parkta yaşam mücadelesi veriyor- Aile arasında yaşanan kavganın ardından karakolluk olan aile uzaklaştırma cezası aldı. ANTALYA

- Antalya'da aile arasında çıkan tartışma sonrası evden kovulan aile eşyalarla birlikte sokakta kaldı. 3 gündür parkta 2 çocuğuyla aç kaldıklarını belirten Turgut Bulut, “Görenler bakıp geçiyor, ne işiniz var diye soran bile yok. İsteğim eşim ve çocuklarıma bakılması” dedi.
Antalya’nın Serik ilçesinde aile arasında yaşanan kavganın ardından karakolluk olan aile uzaklaştırma cezası aldı. Yaşadıkları problem nedeniyle 4 ve 7 yaşındaki çocukları ile birlikte evlerinden kovulan aile çareyi parkta kalmakta buldu. Kalacak yeri olmayan aile eşyaları ile birlikte parkta yaşamaya başladı.
Belek Mahallesi'nde 5 yıldızlı otelin yanında bulunan parkta kalan ve zor günler yaşadıklarını belirten Özlem Ateş (30), “Kayınım yüzünden dışarda kalıyoruz. Kayınvalidemle birlikte bizi dışarı attırdı” iddiasında bulundu. Bulut, “Kaynanam ve kayınım bizi evden attılar, mağdur durumdayız. 3-4 gündür dışarda kalıyoruz. Kayınım yüzünden dışarda kalıyoruz. Bizi evde attırdı. Eşim kavga etti kayınımla sonra kayınvalideme söyledi evden attırdı, karakolluk olduk. 3-4 gündür dışarıda kalıyoruz. Çocuklarımız uyudu biz uyumadık, sabaha kadar ayaktaydık. Çok kötü bir durum Allah kimseye bu duruma düşürmesin” dedi.
3 gündür parkta kaldıklarını belirten Turgut Ateş (32) ise abisiyle sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Eşimle ilgili konuştu kavga ettik. Polislik olduk. 3 gündür eşim çocuklarımla burada yatıyoruz. Görenler bakıp geçiyor, ne işiniz var diyen olmadı. Biz polise başvurduk abim annem ve eşim uzaklaştırma aldı. Bundan sonra eşime çocuklarıma bakılmasını istiyorum. Eşyalarımın hepsi burada yeri geliyor aç yatıyoruz” dedi.

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