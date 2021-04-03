Ailesiyle piknik yaparken kaybolan 10 yaşındaki çocuk her yerde aranıyor

-Ekiplerin çalışmaları

-Çocuğun yakınları

-Feryat edenler

-Çalışmalardan görüntü



( ANTALYA )- 50 kişilik arama kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları sabah yeniden başladı ANTALYA



- Antalya’nın Manavgat ilçesinde ailesiyle piknik yapan 10 yaşındaki otizmli çocuk kayboldu. Arama kurtarma ekipleri çocuğun bulunması için bölgede çalışma başlattı. Olay, akşam saatlerinde Sağırin Mahallesi Boynuzlubük mevkii Köprüçay Irmağı kenarında meydana geldi. Aksu’da ikamet eden Çimen ailesi piknik yapmak için Köprüçay Irmağı kenarına geldi. 10 yaşındaki çocukları Rafettin Uğur'un kaybolduğunu fark eden Çimen ailesi 112 ekibini arayarak çocuklarının ırmağa düşmüş olabileceğini belirterek yardım istedi. Olay yerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı JSAK Timi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve 112 sağlık görevlileri sevk edildi. Akşam saatlerinde yapılan aramada Rafettin Uğur Çimen’in izine rastlanamadı. Havanın kararmasıyla birlikte ara verilen çalışmalar Jandarma su altı arama kurtarma, Akut, İHH, AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinden oluşan 50 kişilik ekibin katılımıyla sabah saatlerinde yeniden başladı.

Arama çalışmalarına bölgedeki raftingçiler de destek veriyor. Ailenin çocuklarıyla birlikte köylerinde yapılan cami açılışı için geldikleri, dönüş yolunda orman kenarında çay içmek için durdukları ve 10 yaşındaki Rafettin'in dere kenarında oynarken kaybolduğu öğrenildi. Acılı aile ara çalışmaların takip ediyor (AK-



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