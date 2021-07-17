Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Ailesiyle piknik yaparken göle giren küçük çocuk boğuldu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ailesiyle piknik yaparken göle giren küçük çocuk boğuldu

Ailesiyle piknik yaparken göle giren küçük çocuk boğuldu

Olay yerinden görüntüler

İlk Müdahale Dalgıç Polis Cenaze Küçük Çocuk Sağlık Ekipleri 

-Polis aracından görüntüler
-Adli tıpa çocuğun getirilmesi

( ADANA ) ADANA

- Adana’da ailesiyle piknik yaparken yüzmek için göle giren 9 yaşındaki küçük çocuk hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle piknik yapmak için Seyhan Baraj Gölü etrafındaki mesire alanına gelen Delil Fırat Atalay (9), yüzmek için suya girdi.Bir süre sonra çocuğun gölde kaybolması üzerine yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerde Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen dalgıç polislerin çalışmasıyla çocuk gölden çıkarıldı.Küçük çocuk sudan çıkarılırken bazı yakınları ise baygınlık geçirdi. Kıyıda ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. 9 yaşındaki Delil Fırat Atalay’ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı