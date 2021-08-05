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Ailesiyle gözaltına alınmıştı, evinde iple asılı halde bulundu
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ailesiyle gözaltına alınmıştı, evinde iple asılı halde bulundu

Ailesiyle gözaltına alınmıştı, evinde iple asılı halde bulundu

Olay yerinden detay

Polis Cenaze Altın Gözaltı Kız Kardeş 

-ekiplerden detay
-şahsın fotoğrafı

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük'te bir kişi evinin çatısına iple asılı halde bulundu. Şahsın 3 gün önce kız kardeşinin tartıştığı kişiyi bıçaklama olayında gözaltına alındığı öğrenildi. Kapullu Mahallesi'nde meydana gelen olayda Nihat E. isimli bir kişi evinin çatısında iple asılmış halde bulundu. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların yaptığı kontrollerde Nihat E.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından cenaze Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden şahsın 3 gün önce kız kardeşinin tartıştığı komşusunu bıçakla yaralamasından dolayı gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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