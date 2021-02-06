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06 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ailesini ziyarete giderken kaza yapan hemşireye hüzünlü veda

Ailesini ziyarete giderken kaza yapan hemşireye hüzünlü veda

Tarsus Şehir Mezarlığı kapısı ev tabelası

Cenaze Arabası Trafik Kazası Cenaze Namazı Dinlenme Tesisi Sağlık Çalışanları 

-Cenaze arabasının gelişi
-Morgtan cenazenin çıkarılması
-Helallik istenmesi
-Hocanın konuşması
-Kalabalık Namaz kılınması
-Omuzlara alınıp cenaze arabasına konulması
-fotoğraf

( MERSİN )- Ailesini ziyarete giderken kaza yapan hemşire gözyaşları içinde toprağa verildi MERSİN

- Mersin’in Tarsus ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden hemşire sevenleri tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi.
Edinilen bilgiye göre, 38 RA 310 plakalı otomobili ile görev yaptığı Şanlıurfa’dan Mersin'in Tarsus ilçesindeki ailesini ziyarete gelen hemşire Habibe Keser (43), otoyoldaki dinlenme tesisine girmek için otomobiliyle yavaşladı. Bu sırada Tamer G. yönetimindeki 33 ENG 65 plakalı tır, iddiaya göre yolun sağında yavaşlayan otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücü 25 yıllık hemşire Habibe Keser ile araçta bulunan aile fertlerinden Melisa K. (24) ve Kumsal K. (4) ağır yaralandı. Kaza yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Habibe Keser, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden yaralılardan Kumsal K.'nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Kazada hayatını kaybeden Habibe Keser'in Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalıştığı, yaklaşık 25 yıllık hemşire olduğu öğrenildi. Keser’in cenazesi Mersin Şehir Hastanesinde alınarak Tarsus Şehir Mezarlığına getirildi.
Burada helallik istenilmesinin ardından kılınan cenaze namazı kılındı. Polis memuru eşi Bilgehan Keser ve çocukları birbirlerine sarılarak teselli edildi. Namazın ardından Keser cenazesi Tarsus Sucular Mahallesi mezarlığına defnedilmek üzere yola çıktı. Keser’in cenazesinde sağlık çalışanları hazır bulundu.
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