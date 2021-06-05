Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ailesini ziyarete gelen asker feci kazada hayatını kaybetti

Ailesini ziyarete gelen asker feci kazada hayatını kaybetti

Kaza yerinden detaylar

Polis Bild Polis Ekipleri Direksiyon Trol 

-Çalışmalar detay
-Ölen kişinin fotoğrafları

( ANTALYA )- Ağacın otomobilin direksiyonuna kadar girdiği kazada otomobil adeta ortadan ikiye bölündü ANTALYA

- Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada virajı alamayan otomobil yoldan çıkarak ağaca vurdu. Otomobilin ikiye bölündüğü feci kazada sürücü Ahmet Esen, olay yerinde hayatını kaybetti. Ahmet Esen'in Suriye'de görevli asker olduğu, izinli olarak Serik'te bulunan ailesinin yanına ziyarete geldiği öğrenildi. Kaza, Serik İlçesi Belek Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Esen'in kullandığı 07 AKL 490 plakalı Citroen marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi. Çarpmanın şiddeti ile otomobilin ikiye bölündüğü görüldü.
Araç içerisinde sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılan sürücünün 112 ekipleri tarafından yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği tespit edildi. Öte yandan Ahmet Esen'in Suriye'de görevli asker olduğu izinli olarak Serik'te bulunan ailesinin yanına ziyarete geldiği öğrenildi. Ceset polis ekiplerinin ve savcının incelemesinin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement