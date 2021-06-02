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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ailesinden miras kalan evi yaktı iddiası

Ailesinden miras kalan evi yaktı iddiası

Yangından görüntü

Benzin Yangına Müdahale 

-ekiplerden görüntü
-detaylar

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Nazilli ilçesinde iddiaya göre bir kişi ailesinden miras kaldığı evi kundaklarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Çapahasan Mahallesi 389 sokaktaki tek katlı müstakil bir evde dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi. Evin sahibinin 5 ay önce korona virüs nedeniyle vefat ettiği, Osman I.’nın mirasçılarla anlaşamadığı ve bu yüzden benzinle evi ateşe verip bölgeden uzaklaştığı iddia edildi.Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
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