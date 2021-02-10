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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Ailelerin HDP önündeki evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

- Ailelerin HDP önündeki evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Ailelerden görüntü

Kaçırılma Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-Çocukların fotoğraflarından görüntü
-HDP il binası ve çadırdan görüntü
-Fevzi Yağmur röportajı

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 527’nci gününe girdi. Diyarbakır’da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi, 527’ncı gününde de devam ediyor. Van’ın Özalp ilçesinden HDP Diyarbakır il binası önüne gelen baba Fevzi Yağmur, 2014 yılında üniversiteye kayıt yaptırmak için evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan oğlu Kenan Yağmur için oturma eylemine devam ediyor. Baba Yağmur, "Ben bu çadıra eyleme gelmişim çocuğumu almayana kadar bir yere ayrılmıyorum. Bunlar bize hakaret ettiler. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşı değil, başımıza bela olmuşlar. Bizi talan ettiler, hepsi HDP. HDP’den başka kimse yapmamıştır. Bu zulmü, hakareti hepsini HDP başımıza getirdi. Biz kabul ettik, Allah kabul etmesin" dedi.
(RK-YRT
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