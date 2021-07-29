Ailelerin direnişi zafere ulaşıyor

-Ayşegül Biçer'in konuşması

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( DİYARBAKIR -TOPLU)- Üç aile daha evladına kavuştu- Terör örgütünden kopan 3 kişi aileleriyle kucaklaştı- HDP önünde eylem yapan 31 aile evladına kavuştu DİYARBAKIR



- Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 698 gündür evlatları için nöbette olan 3 aile daha evladına kavuştu. Bu buluşma ile birlikte evlat nöbeti tutan 31 aile çocuğuna kavuşmuş oldu. Ailelerin direnişi zafere ulaşmaya devam ederken, terör örgütün pençesinden kurtularak ikna yolu ile teslim olan 3 kişinin ailesi ile buluşması duygusal anlara neden oldu. Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 698 gündür evlatları için nöbette olan 3 aile daha evladına kavuştu. Terör örgütünden kaçarak güvenlik kuvvetlerine teslim olan Mustafa Biçer, Ensari Karaşan ve Alev Turan, Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki tarihi mekanda aileleriyle buluştu. Buluşma anında duygusal anlar yaşandı. Anne Ayşegül baba Rauf Biçer, oğulları Mustafa için yaptıkları oturma eyleminin sonunda zafere ulaştı. 3 Eylül 2019’da HDP Diyarbakır il binası önüne gelen anne Ayşegül, baba Rauf Biçer çocukları Mustafa’nın terör örgütü tarafından 17 Kasım 2018 Cumartesi sabah saat 06.00 sularında zorla dağa kaçırıldığını ve bunun için oturma eyleme başladıklarını anlatmışlardı. 2 yıla yakındır evlat nöbetinde olan anne ve baba Biçer, oğlu Mustafa’nın Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ikna timleri tarafından ikna edilerek terör örgütü PKK’dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmasının ardından bugün buluştu. Duygusal anlar yaşandı Bir süre bekleme odasında bekleyen anne ve baba Biçer, oğulları Mustafa’nın yanlarına getirilmesiyle sarılarak hasret giderdi. Duygusal anların yaşandığı buluşmada anne ile baba mutluluktan gözyaşlarını tutamadı. 3 ay önce eyleme katılan abla, kardeşine kavuştu 2018 yılında Diyarbakır’dan Mersin’e gezmeye gideceğini söyleyen ve 25 yaşında iken kaybolan Ensari Karaşan’ın (28) ablası Hayriye Akyüz, 7 Nisan 2021 tarihinde kardeşine kavuşmak için HDP il binası önüne gelerek oturma eylemine başlamıştı. Abla Akküz’ün kararlı duruşu 3 ay sonra zafere ulaşırken, kardeşi Ensari Karaşan, Diyarbakır il jandarma komutanlığı ikna timleri tarafından ikna edilmesiyle teslim oldu. Güvenlik güçlerine teslim olan Karaşan, getirildiği Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında ekipleri tarafından ablası Hayriye Akyüz ile buluşturuldu. Abla gözyaşlarını tutamadı Kardeşine sıkı sıkı sarılan abla Akyüz, sevinçten gözyaşlarına hakim olmadı. Bir süre ablasıyla hasret gideren Karaşan, daha sonra ifade işlemleri için ablasının yanından ayrıldı. Güllü Turan kızına kavuştu 2014 yılında Tunceli’de kaçırılan lise ikinci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Alev Turan’ın annesi Güllü Turan, eylemin 197’nci gününde Tunceli’den Diyarbakır’a gelerek HDP önündeki bulunan evlat nöbetindeki ailelere katılarak kızı için eyleme başlamıştı. Aradan 16 ay geçmesinin ardından 2014 yılında Tunceli’den kaçırılan lise ikinci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Alev Turan, Tunceli il jandarma komutanlığı ikna timleri tarafından ikna çalışması sonucu terör örgütü PKK’dan kaçarak teslim oldu. Teslim olan Turan, adli işlemlerinin yapılması için Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Jandarmada ifade işlemleri süren Turan, Sur ilçesindeki tarihi İçkalede annesi Güllü Turan ile buluştu. Jandarma ekipleri tarafından annesinin yanına getirilen Alev Turan, annesine sarılarak hasret giderirken, anne de kızına sarılarak mutluluktan göz yaşlarına hakim olmadı. Buluşmanın ardından Alev Turan, ifade işlemlerinin tamamlanması için annesinin yanından ayrıldı. Annelerin direnişi 31 kişiyi terör örgütünün pençesinden kurtardı Ayşegül Rauf Biçer’in oğlu Mustafa Biçer, Hayriye Akyüz’ün kardeşi Ensari Karaşan ile Güllü Turan’ın kızı Alev Turan’a kavuşmasıyla 3 Eylül 2019’dan bu yana evladına kavuşan aile sayısı 31’e yükseldi. Ailelerin direnişi terör örgütünün pençesinden 31 kişinin ikna yoluyla kurtulmasına neden oldu. Bugün teslim olan 3 kişiden 2’si jandarma ekiplerinin ikna yolu, 1’i ise kendi isteğiyle polis ekiplerine teslim olarak ailelerine kavuştu. "Bu zafer devletin zaferi" Oğluna kavuşan Ayşegül Biçer'in sarılma anında duygulu anlar yaşandı. Oğluna sarılan anne Biçer, "Allah devletten razı olsun. Bu zafer devletin zaferi" dedi.



