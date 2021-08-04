Aileleri evlat nöbetindeki 3 kişi adli şartıyla serbest bırakıldı

-Ailelerin evlatlarıyla buluşması

-Ayşegül Biçer'in konuşması

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( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 702 gündür aileleri nöbette olan Mustafa Biçer, Ensari Karaşan ve Alev Turan, emniyette ifade işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 702 gündür evlatları için nöbette olan 3 aile dün çocuklarına kavuştu. Terör örgütünden kaçarak güvenlik kuvvetlerine teslim olan anne Ayşegül ve baba Rauf Biçer'in oğlu Mustafa, Hayriye Akyüz kardeşi Ensari Karaşan ile Güllü Turan’ın kızı Alev Turan dün emniyetteki işlemlerinin tamamlanması sonrası sevk edildikleri adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık ve hakim sorgusunun ardından serbest bırakılan 3 kişi daha sonra polis nezaretinde ailelerine teslim edilirken, HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül 2019 ‘dan başlayan ailelerin direnişi terör örgütünün pençesinden 31 kişinin ikna yoluyla kurtulmasına neden oldu. (SI-

