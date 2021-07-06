Aileler uyuşturucuya karşı “Gençliğine İyi Bak” projesiyle bilgilendiriliyor

- Ailelere anket formu verilmesi

- Anket formunun doldurulması

- Ailelere tavsiyelerde bulunulması

- Ailelerin görüşlerinin alınması

- Ailelere broşür dağıtılması

- Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkan Yardımcısı ve Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Felsefe Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Kantarcı Bingöl,

- Vatandaşlardan Gülistan Baba Röp.



( MUŞ ) - MUŞ



- Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği, ‘Gençliğine İyi Bak’ projesi kapsamında kapı kapı dolaşarak ailelere uyuşturucuyla mücadele hakkında bilgilendirme yapıp anket çalışması gerçekleştiriyor. Muş’ta, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği tarafından yürütülmekte olan ‘Gençliğine İyi Bak’ projesi ile gençlerin ve çocukların uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak tutulması hedefleniyor. Kentte mahalle mahalle, kapı kapı dolaşarak genç ve çocukları uyuşturucu maddeye sevk eden etkenlerin önüne geçmek için araştırma yapan Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Alparslan Bingöl ve Başkan Yardımcısı Zeynep Kantarcı Bingöl, ailelerle birebir görüşme yaparak anket formuna katılımlarını sağlıyor. Çocuk ve gençleri madde kullanımından uzak tutmak için ailelere düşen sorumlulukları hatırlatan dernek yönetimi, onlara broşür dağıtarak bireyleri sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirerek özentilerden uzak tutmaları tavsiyesinde bulundu. “Uyuşturucu, tüm dünyanın mücadele etmesi gereken önemli bir sorun” Çalışmayla ilgili bilgi veren Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkan Yardımcısı ve Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Felsefe Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Kantarcı Bingöl, dernek olarak Muş’ta uyuşturucuyla mücadelede bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.



Kentteki aileleri gezerek istişarelerde bulunduklarını kaydeden Dr. Kantarcı Bingöl, “Yapılan bilimsel araştırmalar şunu gösteriyor; 2018’de uyuşturucu kullanım yaşı 20 civarında, 2019’da 18 ve 2020’de yapılan araştırmalarda bu yaş 10-11’e kadar düşmüş durumda. Bu önemli bir konu. Sadece uyuşturucuyu kullanan kişinin sağlığını tehdit eden bir durum değil ya da sadece onun ailesini etkileyen olumsuz bir durum da değil, bu bizim toplumumuzun kanayan yarası hatta tüm dünyanın mücadele etmesi gereken önemli sorunların başında geliyor. O yüzden bu konuya dikkat çekmek istiyoruz. Biz aile olarak ya da toplum olarak neler yapabiliriz diye ailelerimizin görüşlerine başvurup, daha sonra bunları değerlendirerek bakanlığımızla paylaşacağız” dedi.

Uyuşturucuyla mücadele için anket çalışması yaptıklarını anlatan Dr. Kantarcı Bingöl, “Aynı zamanda sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşlarıyla ilgili bir çalıştay yapacağız. Onların da değerli fikirlerine başvuracağız çünkü bu tüm toplumu ilgilendiren, toplumun tüm kesimini ilgilendiren önemli bir konu. Şehrimizin önemli noktalarında kuracağımız stantlarla değerli hemşehrilerimizi bilgilendireceğiz” ifadelerini kullandı. “Çocuklara bakmak ve ilgi göstermek lazım” Bilgilendirme yapılan vatandaşlardan Gülistan Baba ise dernek yöneticilerinin faydalı bilgiler paylaştığını belirterek, “Allah gençlerimizi korusun. Ailelerimize çok görev düşüyor. Çocuklara bakmak ve ilgi göstermek lazım. Çocuklarımız kimlerle geziyor, kimlerle oturup kalkıyor, ne yiyip içiyor, gece nerelerde diye sürekli dikkat etmemiz lazım. Bir çocuk gece eve gelmiyorsa ‘oğlum neredeydin bu gece, niye eve gelmedin’ dememiz lazım. Dernek yöneticileri iyi ki geldiler. Herkesi böyle gezsinler, herkese bilgi versinler. İnşallah herkesi bilinçlendirirler, aklımız başımıza gelir ve çocuklarımızla ilgileniriz. İnşallah sonumuz iyi olur, bu yoldan gidenleri de rabbim geri çevirsin” diye konuştu.

(UU-MSA-Y)

