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Aileler 723 gündür evlatlarına kavuşmak için nöbet tutuyor
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Aileler 723 gündür evlatlarına kavuşmak için nöbet tutuyor

Aileler 723 gündür evlatlarına kavuşmak için nöbet tutuyor

Evlat nöbetindeki ailelerden görüntü

Evlat Nöbeti Güvenlik Güçleri Oturma Eylemi Terör Örgütü Çocuk Gelin 

-Necmettin Biçer konuşması
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR )- Evlat nöbetine katılan ailelerin direnişi devam ediyor DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, korona virüse rağmen 723’üncü gününde de devam ediyor. Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 723'üncü gününe girdi. Adana'da kaldıkları dönemde dağa kaçırılan kızı için evlat nöbetine katılan baba Necmettin Biçer, kızı Gülcan'a ‘teslim ol’ çağrısı yaptı. “Gelin teslim olun, bu ülke hepimizindir” 3 Eylül’de HDP il binası önünde 2’inci yıllarının dolacağını söyleyen baba Biçer, eylemlerinde kararlı olduklarını dile getirdi. Biçer, "Evlatlarımızı almadan kesinlikle buradan ayrılmayacağız. Burada dağda bulunan tüm çocuklara seslenmek istiyorum. Gelin devletimize ve güvenlik güçlerimize teslim olun. Bu ülke hepimizindir. Gelin korkmayın. PKK’nın yalan makinesine inanmayın. Bizde buradan ayrılmayacağız. En son dağda kalan çocuk gelinceye kadar biz burada eylemimizi sürdüreceğiz. Kızım da beni görüyor ve duyuyor ise ona da 'gel güvenlik güçlerine teslim ol' çağrısı yapıyorum” dedi.

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