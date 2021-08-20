Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Aileden CHP’li olduğunu söyleyen selzede: “Artık AK Partiliyim”
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Aileden CHP’li olduğunu söyleyen selzede: “Artık AK Partiliyim”

Aileden CHP’li olduğunu söyleyen selzede: “Artık AK Partiliyim”

Apartmandan görüntü alınması

Sosyal Medya Muhabbet Sel Afeti Sel 

-Süleyman Soyla ile kadının muhabbet etmesi
-Süleyman Soylu’nun kadın ile görüşmesi

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yürütülen çalışmaları gördükten sonra “Aileden CHP’liyim, ben böyle çalışma görmedim, artık AK Partiliyim” sözleriyle gündeme gelen selzede kadın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Selzede kadın, Bakan Soylu’ya “Allah sizleri başımızdan eksik etmesin” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Soylu, görevlilerden son durum hakkında bilgi alırken, selde yıkılan apartmanın balkonunda bir vatandaşı gördü. Dün sosyal medyada gündeme gelen ve “Ben aileden CHP'liyim. Kimse kusura bakmasın bu saatten sonra AK Partiliyim. İki bakanımız her gün yanımızda” sözleriyle gündeme gelen Nurten Özçelik ile bir süre sohbet eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Apartmanın etrafı bu akşam yapılacak değerlendirme sonrasında yapılacak. Çok meşhur oldunuz, bugün sabah gördüm sizleri. Allah senden razı olsun” dedi.
Bunun üzerine “Aileden CHP’liyim ama doğrusu bu. Artık AK Partiliyim. Yalan bir tarafı yok. Oğlum bana, 'Döndün mü sonunda' dedi” diye konuştu.
Özçelik, kendilerini Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık’ın kurtardığını ve boğazına kadar suya gömüldüklerini ve başkanın sayesinde kurtulduklarını kaydetti.
Bakan Soylu, “Allah bizi, size mahcup etmesin” şeklinde cevap verdi. (Vİ-RFK
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı