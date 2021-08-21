Ailece sanat

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( ANKARA -ÖZEL)- Minyatürleri pula işleyen tezhip ustası- Halı ressamlığı ile başlayıp tezhip sanatına yöneldi ANKARA



- 76 yaşındaki Tezhip sanatçısı Sebahat Kırçak, Türk halı motiflerinden esinlenerek 55 senesini adadığı Tezhip sanatını anlattı. Kırçak, “Fırça aşkı hiç bitmiyor insanda” dedi.

1960 yılında Sümerbank halı fabrikasında resim bölümüne başlayan, Türk motifleriyle de orada tanıştığını ifade eden Kırçak, “Milli Kütüphane'de rahmetli Bedia Altınbaş’ın Tezhip kursları vardı ve başlayış o başlayış. Daha sonra yine Kültür Bakanlığında kurslar açılıyordu. Rahmetli Ömer Faruk Atabek İle minyatür çalıştım. Saliha Elhan ile de ebru üzerine çalıştım. Ve daha sonra kendi atölyemi açtım. Burada çok öğrenci yetiştirildi. Şimdi de Altındağ Belediyesinin cezaevi sanat sokağında bir atölyem var. Evde atölyede devamlı çalışıyorum. 76 yaşında olduğumu duyunca insanlar garipsiyor. Ama Allah’tan istediğim bir tek şey vardı o da çalışarak ölmek” diye konuştu.

“Resimlerim pullara basılıyor” Aynı zamanda pul ressamı olan, 1999 yılında Osmanlı Devleti Kuruluşunun 700. Yılı kutlamaları çerçevesinde “Osmanlı Saray Kadınları” adlı minyatürü PTT tarafından pul olarak basılmış, yurt içi ve yurt dışında birçok kişisel ve karma sergiler açan Kırçak, “1995 yılından beri resimlerim pullara basılıyor” diye konuştu.

“Kırçak’ın Geleneksel Türk Sanatlarına duyduğu aşk, oğlu Taner Kırçak’ı da Tezhip sanatçısı yaptı” Tezhip sanatına duyduğu aşkı ailesine de aşılayan Kırçak, “Aile içinde böyle işlerle ilgili olunca çocukların da ilgisini çekiyor. Oğlum daha üniversiteye gitmeden başlamıştı tezhibe. Çok güzel çalışmaları vardı. Eşim de Kültür Bakanlığı'nda ebru dersleri veriyor. Biz böyle ailecek sanatla uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı.

