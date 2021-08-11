Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Aile sağlığı merkezinin bahçesinde korkutan yangın
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Aile sağlığı merkezinin bahçesinde korkutan yangın

Aile sağlığı merkezinin bahçesinde korkutan yangın

yangından görüntü

Kamera Yangın Altın Cep Telefonu Sağlığı Merkezi 

-ağaçlardan görüntü
-röp
-genel ve detay görütüler

( İSTANBUL ) -- Ağaçlara sıçrayan yangın iş yerlerine sıçramadan söndürüldü İSTANBUL

- Küçükçekmece’de, bir Aile Sağlığı Merkezinin bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ağaçlara sıçrayan yangın paniğe neden olurken, iş yerlerine sirayet etmeden söndürüldü. Yangın, Küçükçekmece Atakent Mahallesi 4. Caddedeki TOKİ Akasya Aile Sağlığı Merkezinin bahçesinde saat 12.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, bahçede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Birden alevlenen yangın kısa sürede, bahçedeki ağaçlara sıçradı. Ağaçlardan alevler ve dumanlar yükselmeye başladı.
Yangını gören vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. İki iş yerinin tabelası yanarken, alevlerin yükseldiği dakikalar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Olayı anlatan Orhan Zorlu isimli çalışan, “Ben de yukardaydım, kıvılcım mıvılcım çıktı, birden oldu zaten. Birden alev aldı, çamlar yandı nasıl çıktı anlayamadık. Tabela yandı. İtfaiye biraz geç geldi, bizim arkadaşlar müdahale etmeye çalıştı. Anlayamadık nasıl çıktığını” diye konuştu.
(MT-ZA-
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı