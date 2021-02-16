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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Aile katliamında ölen 3 kişinin cenazesi morgdan alındı

Aile katliamında ölen 3 kişinin cenazesi morgdan alındı

CENAZELERİN MORGDAN ALINIŞI

Cenaze Katliam 

-CENAZE ARACININ GİDİŞİ
-AİLENİN FOTOĞRAFI
-OLAYIN YAŞANDIĞI EV
-TUTUKLANAN HÜSEYİN ÖZCAN’IN JANDARMA TARAFINDAN GÖTÜRÜLÜŞÜ

( MANİSA )- Manisa’nın Alaşehir ilçesinde aile içi tartışmada hayatını kaybeden 3 kişi bugün toprağa verilecek MANİSA

- Manisa’da, babasının annesini öldürmesi üzerine babasını ve babaannesini öldüren 22 yaşındaki Hüseyin Özcan dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken hayatını kaybeden 3 kişi bugün Alaşehir’in Çarıktekke Mahallesinde toprağa verilmek üzere yakınları tarafından morgdan teslim alındı. Manisa’nın Alaşehir ilçesi Çarıktekke Mahallesi'nde aile arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu 22 yaşındaki Hüseyin Özcan, önce annesi Raziye Özcan'ı (50) tüfekle vurduğunu iddia ettiği babası Süleyman Özcan'ı (52), ardından da aynı evde yaşadıkları babaannesi Karanfil Özcan'ı (82) vurdu. Olayda aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, Hüseyin Özcan ise çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan olayda hayatını kaybeden Raziye Özcan (50), Süleyman Özcan (52) ve Karanfil Özcan (82)’ın cenazeleri Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Gasilhanesinden yakınları tarafından alınarak Çarıktekke Mahallesinde defnedilmek üzere yola çıktı. (SC-
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