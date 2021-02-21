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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Aile içinde alacak verecek kavgası: 1’i kadın, 4 yaralı

Aile içinde alacak verecek kavgası: 1’i kadın, 4 yaralı

Yaralılardan görüntü

Polis Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Özel Hastaneler 

-Polis ekiplerinden görüntü
-Olay yerinden görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da, aile içi alacak verecek kavgasında 1’i kadın, 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, Yenipınar Mahallesi Buhara Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette A.Ü., ile M.D., isimli imam nikahlı oldukları öğrenilen çift arasında iddiaya göre alacak verecek mevzusu yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya A.Ü., isimli kadının babası olan K.Ü., ve erkek kardeşi olan F.Ü’de dahil oldu. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bir birine saldıran şahıslardan A.Ü., isimli kadın ile M.D., A.Ü., ve F.Ü., darp neticesi yaralandı. Kavga seslerinin duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahısları etkisiz hale getirdi. Durum üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etmek istedi. Yaralılardan M.D., isimli şahıs tedavi olmamak ve hastaneye gitmemek için direndi. Polis ekiplerinin güçlükle ikna ettiği M.D., ile diğer 3 yaralı, kent merkezinde bulunan özel hastaneler ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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