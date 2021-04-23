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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Aile içi tartışma kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Aile içi tartışma kanlı bitti: 1 ağır yaralı

olay yeri ekip çalışmaları detay

( MALATYA ) MALATYA

İlk Müdahale Polis Merkezi Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri Genç Kadın 


- Malatya'da aile içi yaşanan tartışmada kendini silahla vuran genç kadın ağır yaralandı. Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde bulunan bir sitedeki apartmanın 5'inci katında ailesiyle birlikte yaşayan D.Ç. (33) ile eşi arasında ailevi bir konudan dolayı tartışma çıktı, yaşanan tartışmanın ardından D.Ç. evde bulunan odalardan birine kendini kilitleyerek tabanca ile başına ateş etti. Ağır yaralanan genç kadın ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği dairede inceleme yaparken, olayda kullanılan tabancanın ruhsatsız olduğu belirlendi. Hastanede tedavisi süren D.Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, eşi ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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