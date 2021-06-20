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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Aile içi kavga ihbarına giden polislere ‘Babalar Günü’ sürprizi

Aile içi kavga ihbarına giden polislere ‘Babalar Günü’ sürprizi

Haber merkezinin anonsu

Sosyal Medya Polis Etiler Trafik Polisi Polis Ekipleri 

-İhbara gelen polis ekipleri
-Polislerin aracından iniş
-Kafeye girmeleri ve ailelerinin kutlaması
-Pasta üflenmesi
-Trafik polisine ailesinin sürprizi
-İl Emniyet Müdürü'ne ve komiser yardımcısına video izletilmesi

( KONYA ) KONYA

- Konya’da aile içi kavga ihbarına giden polis ekipleri, olay yerinde ‘Babalar Günü’nü kutlamak için bekleyen aileleri ile karşılaştı. Konya İl Emniyet Müdürü Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü tarafından merkez Selçuklu ilçesinde görev yapan polislere yönelik ‘Babalar Günü’ sürprizi yapıldı. Haber merkezi tarafından aile içi kavga ihbarına yönlendirilen polis ekipleri, olay yerine gittiklerinde aileleri ve mesai arkadaşları ile karşılaştı. Aileler tarafından çiçek verilen ve pasta kesilen babalar duygu dolu anlar yaşadı. İl Emniyet Müdürlüğü önünde görev yapan trafik polisine de ailesi tarafından sürpriz yapılarak Babalar Günü kutlandı. Ayrıca, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve ailesi gelemeyen komiser yardımcısına da aileleri tarafından gönderilen video izletilerek Babalar Günü kutlandı. İl Emniyet Müdürü Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda, “Onlar bizim pelerinsiz kahramanlarımız babalarımızla öğrendik güvenmeyi, sevmeyi, merhameti ve şefkati... Babalarımız ile geldik en büyük zorlukların üstesinden. Başta İl Emniyet Müdürümüz Mustafa Aydın ve silah arkadaşlarımız olmak üzere pelerinsiz kahramanlarımız, taçsız krallarımız tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun” ifadelerine yer verildi.

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