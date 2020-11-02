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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Aidat kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Aidat kavgasında kan aktı: 1 yaralı

detaylar

İlk Müdahale Polis Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-olay yeri
-site sakinlerinin dışarı çıkması
-sitede mülk sahibi röp

( SAKARYA ) -- Sitede mülk sahibi olan Salih Binek:- “160 liralık aidatı 210 liraya yükselttiler ve vuran kişide bence haklı” SAKARYA

- Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir site sakini aidata kısa sürede iki kere zam yapılmasına karşı çıkarak site yöneticisiyle tartıştı. Tartışma sonrasında ise belinden çıkardığı silahla yönetici ayağından vurarak kaçtı. Sitede mülk sahibi olan kişinin söylediği “160 liralık aidatı 210 liraya yükselttiler ve vuran kişide bence haklı” sözleri şaşkınlık oluşturdu. Olay, Serdivan ilçesi Süleyman Binek Caddesi üzerinde bulunan bir site içerisinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, sitenin aidatına kısa sürede iki kere zam yapılmasına tepki gösteren site sakini B.Y. konuşmak için site yöneticisi F.B.’nin yanına gitti. Aralarında yaşanan tartışma sonrasında B.Y. belinden çıkardığı silahla site yöneticisini bacağından vurarak kayıplara karıştı. Kanlar içinde yere yığılan yöneticiyi görenler durumu sağlık ve polis ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralı F.B. hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı. Olay ile ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken sitede mülk sahibi olan Salih Binek’in, “160 liralık aidatı 210 liraya yükselttiler ve vuran kişide bence haklı” ifadesi şaşkınlık oluşturdu. Sitede mülk sahibi olan Salih Binek, “160 liralık aidatı 210 liraya yükselttiler ve vuran kişide bence haklı. Aralarında tartışma mı yaşandı ben bilmiyorum. Toplantılara falanda katılmadım. Katılsam ne olacak? Bu site 3 kişinin elinde dönüyor” dedi.
(OK-BCT-
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