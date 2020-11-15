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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Ahşap palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - KOCAELİ

Ahşap palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - KOCAELİ

- Fabrikadan görüntüler - İtfaiye ekiplerinin çalışmasından görüntülerKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde ahşap palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Kaynarca Mahallesi'nde ahşap palet üretimi yapılan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangına ilk müdahaleyi yapan işçiler, durumu itfaiyeye bildirdi.Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

İlk Müdahale Fabrika Bild Et Üretimi Ahşap Palet Üretimi 

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