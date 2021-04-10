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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ahşap ev yandı, 4 büyükbaş hayvan telef oldu

Ahşap ev yandı, 4 büyükbaş hayvan telef oldu

Yangının çekilmesi

Ahşap Ev Jandarma Büyükbaş Hayvan Hayvan Trol 

-Yanan evin söndürülmesi
-Alevlerin çekilmesi
-Detaylar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’nun Cide ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangında küle döndü. Yangında 4 büyükbaş hayvanda telef oldu. Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Yurtbaşı köyünde Şerafettin Aydın’a ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi kapladı. İhbar üzerine olay yerine Cide Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, uzun uğraşlar sonucunda yanan evi söndürerek kontrol altına alabildi. Yangında iki katlı ahşap ev, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında 4 büyükbaş hayvanda yanarak telef oldu. Yangının ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. (Vİ-GY
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