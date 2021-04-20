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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Ahşap ev yanarak kül oldu

Ahşap ev yanarak kül oldu

-Söndürme çalışmaları

Ahşap Ev Bild Yaşlı Çift 

--Ahşap evin küle dönmüş görüntüleri

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Zobu köyünde 2 katlı ahşap ev yanarak kül oldu. Alınan bilgiye göre, Yahya Koç (64) ve Elmas Koç (64) ait 2 katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Kısa sürede ahşap evi tamamen saran alevler Çavdarhisar, Altıntaş ve Emet Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile diğer evlere sıçramadan 3 saatlik çalışma ile söndürüldü. Yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale gelirken, yaşlı çiftin tüm eşyaları kül oldu. Yangın esnasında evde bulunan yaşlı çiftin, komşuları tarafından evden çıkarıldığı ve yangından yara almadan kurtarıldığı bildirildi.
Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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