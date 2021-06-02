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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ahşap ev alevlere teslim oldu

Ahşap ev alevlere teslim oldu

Alevlere itfaiye ekiplerinin müdahalesi

( TOKAT ) TOKAT

Ahşap Ev Jandarma Kamera Cep Telefonu Trol 


- Tokat’ta iki katlı ahşap ev çıkan yangında alevler teslim oldu. Edinilen bilgiye göre; Tokat merkeze bağlı Yazıbaşı köyünde Sezai Korkmaz’a ait iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangından bina sakinlerini canını zor kurtardı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Köylülerin korku dolu gözlerle izlediği o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışması ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarla atlatılan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
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