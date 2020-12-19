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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Ahşap ev alevlere teslim oldu

Ahşap ev alevlere teslim oldu

Yanan ev cep telefonu görüntüsü

( BARTIN ) BARTIN

Ahşap Ev Jandarma Cep Telefonu Trol 


- Bartın’ın Ulus ilçesinde çıkan yangında ahşap ev küle döndü Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Konuklu köyünde Tahir Yıldırım’a ait kullanılmayan ahşap evde yangın çıktı. Alevleri fark eden köy sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Köyde yaşayan vatandaşların müdahalesine karşın alevler kısa sürede evin tamamını sardı. Yangına Kumluca Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınıp söndürülen yangında ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.
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