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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Ahmet Kural ve Sıla davası yeniden görülüyor

Ahmet Kural ve Sıla davası yeniden görülüyor

arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Şarkıcı 


- Oyuncu Ahmet Kural’ın sanatçı Sıla’yı darp ettiği iddiasıyla açılan dava, İstinaf Mahkemesi’nin kararı bozmasının ardından yeniden görülüyor. Oyuncu Ahmet Kural şarkıcı Sıla’yı darp ettiği gerekçesiyle 22 Nisan 2019 tarihinde “hakaret”, “yaralama” ve “tehdit” suçlarından toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapse çarptırılmıştı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararının ardından taraf avukatları dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne taşımış ve Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bozarak dosyayı hüküm kurulmak üzere yeniden yerel mahkemeye göndermişti. Ceza Dairesi dosyanın basit yargılama usulü yönünden yeniden değerlendirilmesi gerektiğini, ‘hakaret' ve ‘tehdit' suçları yönünden mevcut delillerin değerlendirilmesinde zorunluluk olduğunu ve olay yerinde keşif yapılmasının gerekliliğini bozma kararında gerekçe göstermişti. Yerel mahkemeye gönderilen dosya için 19 Şubat 2021 gününe duruşma tarihi verildi.
Saat 14.00 itibariyle başlayan duruşmada taraf avukatları hazır bulunurken, Ahmet Kural ve Sıla katılmadı. Duruşmada bu celse dinlenilmeyen tanıklar beyanda bulunması bekleniyor.
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