Ahmet Hamdi Tanpınar, doğumunun 120. yılında Beyoğlu'ndaki sergiyle anıldı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar, doğumunun 120’inci yılında Beyoğlu’ndaki sergiyle anıldı. Türk edebiyatına şiir, hikaye ve roman sahalarında önemli eserler kazandıran Ahmet Hamdi Tanpınar, doğumunun 120’inci yılında Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen programda anıldı. Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde düzenlenen program, usta yazarın hatıralarının yer aldığı “Tanpınar Sergisi”nin açılışıyla başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı destek verirken İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü de Tanpınar’ın daha önce gün yüzüne çıkmamış eserlerini vererek sergiye katkıda bulundu. Program, şair ve yazar Beşir Ayvazoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı.

Solist Munip Utandı ve Çiğdem Yarkın, programa katılanlara müzik şöleni yaşattı. Tanpınar’ı anma programı; Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın öğrencisi ve asistanı Prof. Dr. Birol Emil’in konuşmalarıyla devam etti. “Bu etkinlik, Tanpınar’a olan minnettarlığımızın ifadesi” Vefat eden değerli isimlerin anılması gerektiğini belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Beyoğlu’yla anılan Tanpınar’a, bu vatana, bu toprağa, kültürümüze, medeniyetimize katkılarından dolayı doğumunun 120. yılında minnettarlığımızın bir ifadesi bu. Hem katılımcılarımızla hem devlet erkanımızla hem Tanpınar’ın talebesiyle yad etmek istedik. Beyoğlu’yla anılan bir edebiyatçı. Geçtiğimiz yıl, Gümüşsuyu’nda yani Beyoğlu’nda yaşadığı eve ‘Ahmet Hamdi Tanpınar, bu evde yaşamıştır’ levhasını asmıştık. Bugün de onun değerli eşyalarından, eserlerinden, fotoğraflarından bir sergi oluşturduk Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla. Hocası olduğu İstanbul Üniversitesi’yle de iş birliği yaptık. Bu, Tanpınar’a olan bir vefamız, öyle inanıyorum” şeklinde konuştu.

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın öğrencisi ve asistanı Prof. Dr. Birol Emil, “Benim, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ndeki öğrenciliğim sırasında hocamdı. Tanpınar’ın kürsüsü olan edebiyat fakültesindeki yeni Türk edebiyatı kürsüsüne asistan oldum. Tanpınar, son çağ Türk kültür ve edebiyatının yetiştirdiği en kültürlü şahsiyettir ve bir edebiyat sanatçısı olarak da en büyük üstümüzdür” diye belirtti.

Serginin amacının, Tanpınar’ı tüm yönleriyle sanatseverlerle buluşturmak olduğunu söyleyen ve serginin küratörlüğünü yapan Mehmet Lütfi Şen ise, “Burada gerçekten Tanpınar’ın şu ana kadar yayımlanan bütün kitaplarının mutfağını görüyoruz. Onun ilk el yazmaları, daktilo edilmiş hallerini görüyoruz, tefrika edildiği zaman Tanpınar’ın onlar üzerinden aldığı notları görüyoruz” dedi.

“Tanpınar’ın ardından kalanlar üniversitemize bağışlandı” İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak da, “Ahmet Hamdi Tanpınar, Beyoğlu’yla simgeleşmiş birisidir. İstanbul Üniversitesi içinde pek çok kültür sanat adamı yetişti. Bunlardan birisi Tanpınar. Üniversitemiz, Tanpınar’ın mensubiyetinde her zaman gurur duydu. Nitekim, şu anda edebiyat fakültemizdeki bir amfinin adı da Tanpınar’ın ismini taşımaktadır. Ne mutlu ki Tanpınar’ın vefatından sonra kardeşi tarafından tüm ardında kalanlar bize bağışlandı. Biz de bunları çok iyi bir şekilde muhafaza ediyoruz. Değerli şeyleri paylaştıkça değeri daha çok artar. Biz de bu arşivimizi şiirleri ve diğer çalışmalarını sanatseverlerle buluşturmaktan da büyük bir mutluluk duyuyoruz” ifadelerine yer verdi. Ahmet Hamdi Tanpınar’ı 120’inci yaşında anma programı, çeşitli etkinliklerle 6 Temmuz’a kadar devam edecek.

