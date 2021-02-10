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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ahmet Dede, tahta kaşıkları gelinlik kızlara hediye ediyor

Ahmet Dede, tahta kaşıkları gelinlik kızlara hediye ediyor

Ahmet Dede'nin odunları kesmesi

Tahta Kaşık 

-Odunları suya ıslaması
-Ahmet Eden ile röp.
-Ahmet Dede'nin kaşık yapması

( HATAY )- 81 yaşındaki Ahmet Eden, 16 yaşından bu yana Amanos Dağları’ndan topladığı odun parçalarını tahta kaşıklara dönüştürüyor HATAY

- Hatay’da 81 yaşındaki Ahmet Eden, Amanos Dağları’ndan topladığı odun parçalarını tahta kaşıklara dönüştürerek gelin olacak kızlara hediye ediyor. Kırıkhan ilçesinde yaşayan Ahmet Eden, 16 yaşında dayısının yanında tahta kaşık yapmayı öğrendi. Amanos Dağları eteklerindeki Bektaşlı Mahallesinde yaşamını sürdüren Eden, ilerleyen yaşına rağmen dağlardan topladığı odun parçalarını tahta kaşıklara dönüştürerek gelin olacak kızlara hediye ediyor. Eden, dağlardan topladığı çınar, ardıç ve gürgen gibi ağaçların parçalarını kullanarak kaşığa şekil verdiğini anlattı. Eden, kaşık yapımının çok ince ve meşakkatli bir iş olduğunu ve kaşıkları gelinlik kızlara ve çevresindeki dostlarına hediye ettiğini söyledi.

Tahta kaşık yapımını da anlatan Eden, “Tahta kaşığı 3-4 günde yapıyorum. Dağdan odunu getiriyorum. Yarıyorum ağacı sonra ortasına çivi koyuyorum. Suyun içine ıslıyorum yarılmasın diye. Sonrasında tasarlayıp kesiyorum” dedi.
(ELF-
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