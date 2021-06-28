Ahlat’ta kurulan çadırda randevusuz koronavirüs aşısı

-Aşı yapmaya gelen vatandaşlardan görüntüler

-Aşı olan vatandaşlardan görüntüler

-Vatandaşlardan röportajlar

-Doktor Ahmet Eren’in konuşması



( BİTLİS ) BİTLİS



- Bitlis’in Ahlat ilçesinde yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında aşı çadırı kuruldu. Yaş sınırının düşmesiyle hastane ve aile sağlık merkezleri tarafından aşılama çalışmaları hızlandırıldı. En son Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan 18 yaş üstü aşılama açıklamasıyla beraber Ahlat İlçe Sağlık Müdürlüğü bir AVM önüne stant kurarak aşı yapmak isteyen vatandaşlara randevusuz aşı yapmaya başladı.

Aşı standında vatandaşlara korona virüs aşısı yapan Ahlat İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli doktor Ahmet Eren, “Bugün Ahlat ilçemizde korona virüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü aşı kampanyası dahilinde stant kurduk. Hastanede ve aile hekimliklerinde aşı polikliniklerinin yanı sıra vatandaşların aşıya rahat ulaşması adına ilçenin uğrak bir noktası olan merkezde stant kurduk. Burada hem vatandaşlara randevusuz bir şekilde aşıya ulaşmalarını sağlıyoruz hem de aşıyla alakalı vatandaşların sorularını yanıtlıyoruz. Bu kapsamda şu an için 5 gün burada hizmet vereceğiz. Vatandaşlarında ilgisi ilk gün itibariyle iyi oldu” dedi.

Aşı olan vatandaşlar ise yapılan uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek yetkililere teşekkür ettiler.

