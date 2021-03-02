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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Ahlat’ta kar yağışı etkili oldu

Ahlat’ta kar yağışı etkili oldu

İlçedeki kar yağışından görüntüler

Kar Kalınlığı Kar Yağışı 

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-Not: “Ahlat’ta Mart karı etkili oldu”başlıklı haberin görüntü dosyası KAFE klasörüne aktarılmıştır.

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’in Ahlat ilçesinde ilkbahar mevsiminin başlangıcı olan mart ayına girilmesine rağmen kar yağışı etkili oldu. Ahlat’ta dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı kenti etkisini altına altı. Mart karı kenti beyaza bürürken, ilçenin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığının daha fazla olduğu öğrenildi. (ÖO-MSA-Y)
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