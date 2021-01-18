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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ahlat’ta kar yağışı: 16 köy yolu ulaşıma kapandı

Ahlat’ta kar yağışı: 16 köy yolu ulaşıma kapandı

İlçeden kar yağışından görüntüler

Köy Yolları Karla Mücadele Kar Yığınları Kar Yağışı Hayvan 

- Hayvanlarını karda yemleten besicilerden görüntü
- Besiciden röportaj
- Detay görüntüler

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’in Ahlat ilçesinde dün gece başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçede soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkilerden, belediye ekipleri ise şehir merkezi ve mahallelerde karla mücadele çalışması yürüttü. Geceden itibaren etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar sabah saatlerinde araçlarını kar yığınlarından temizlemek için uçun uğraş verdi. Vatandaşlardan Necmi Kaplan, uzun zamandır bu şekilde kar yağmadığını belirterek, “Dün akşamdan itibaren kar yağıyor. Aracımızı temizliyoruz. Çok güzel oldu. Bu kar yağışını bekliyorduk” dedi.
Hayvanlarını otlatan besici Cemil Gözel ise kar altında da olsa hayvanlarına yem vermesi gerektiğini ifade ederek, koyunlarını her mevsimde beslediğini söyledi.

Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçeye bağlı 16 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirterek, kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
(ÖO-MSA-Y)
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