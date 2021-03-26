Ahlat’ta çatılar uçtu.. Yüz yüze eğitime ara verildi



- Bitlis’in Ahlat ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Ovakışla beldesindeki 6 okul ile Taşharman köyünde olumsuz hava koşulları nedeniyle 28 Mart tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, “İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca olumsuz hava koşullarına bağlı, okul çatılarının uçması ve zarar görmesi nedeniyle öğrencilerin güvenliğinin sağlanması kapsamında ilçemize bağlı Ovakışla İMKB YBO, Ovakışla İMKB İHO, Ovakışla İMKB İÖO, Ovakışla Ortaokulu, Ovakışla İlkokulu, Ovakışla Anaokulu ile Taşharman Köyü İlk ve Ortaokulunda yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimle eğitim öğretim faaliyetlerinin devam etmesine karar verilmiştir” denildi.



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